Автомобиль с двумя детьми вылетел в кювет на трассе под Ярославлем

Авария произошла в районе деревни Зяблицы Ярославской области. В результате ДТП пострадали два ребенка, находившиеся на пассажирских сиденьях, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Как уточнили в ведомстве, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. После этого он вылетел в кювет и перевернулся. На место происшествия прибыли пять сотрудников экстренных служб.
«Всем пострадавшим оказана помощь на месте», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об аварии с участием маршрутки в Оренбургской области. По данным регионального ГИБДД, водитель не справился с управлением и наехал на дорожный знак.