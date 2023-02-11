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Власти ДНР намерены распространить общероссийские меры поддержки на местных аграриев

Общество
Власти ДНР намерены распространить общероссийские меры поддержки на местных аграриев

Администрация Донецкой Народной Республики хочет распространить на аграриев региона общероссийские меры поддержки. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Политик посетил предприятие «Гринхаус фарминг» в ДНР. Там Пушилин осмотрел теплицу закрытого типа, предназначенную для выращивания томатов. По словам директора Романа Крылова, у компании есть проблемы с водоснабжением, трудовыми ресурсами и высокой стоимостью газа.

Во время визита Пушилина обсуждались меры по поддержке сельхозпроизводителей региона в целом. По его мнению, в дальнейшем можно будет думать и о выходе местной продукции на экспорт.

«Сейчас изучаем меры поддержки аграриев, которые есть в регионах Российской Федерации. Будем применять и у нас — потенциал для этого есть», — заявил Пушилин.

Ранее на территории ДНР торжественно открылась Неделя науки. В рамках нее молодые ученые представили свои разработки в Харцызском центре детского и юношеского творчества.
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