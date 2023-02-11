Власти ДНР намерены распространить общероссийские меры поддержки на местных аграриев

Администрация Донецкой Народной Республики хочет распространить на аграриев региона общероссийские меры поддержки. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Политик посетил предприятие «Гринхаус фарминг» в ДНР. Там Пушилин осмотрел теплицу закрытого типа, предназначенную для выращивания томатов. По словам директора Романа Крылова, у компании есть проблемы с водоснабжением, трудовыми ресурсами и высокой стоимостью газа.
Во время визита Пушилина обсуждались меры по поддержке сельхозпроизводителей региона в целом. По его мнению, в дальнейшем можно будет думать и о выходе местной продукции на экспорт.
«Сейчас изучаем меры поддержки аграриев, которые есть в регионах Российской Федерации. Будем применять и у нас — потенциал для этого есть», — заявил Пушилин.
Ранее на территории ДНР торжественно открылась Неделя науки. В рамках нее молодые ученые представили свои разработки в Харцызском центре детского и юношеского творчества.