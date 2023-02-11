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Пять человек пострадали в столкновении Renault и Lada на трассе под Пензой

Происшествия
Пять человек пострадали в столкновении Renault и Lada на трассе под Пензой

Два автомобиля столкнулись на 372-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов в Мокшанском районе Пензенской области. Подробности ДТП уточнили в региональном управлении УГИБДД УМВД России.

Участниками столкновения стали Renault Logan под управлением мужчины 1973 года рождения и Lada Kalina, за рулем которой находился водитель 1977 года рождения. Травмы получили водитель и два пассажира иномарки, а также водитель и пассажирка отечественного автомобиля.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Авария со смертельным исходом ранее произошла в Новгородской области. Несовместимые с жизнью травмы получили два человека.
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