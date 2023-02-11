Помощник главы минфина США встретилась с британскими коллегами в Лондоне

Помощник главы минфина США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг прибыла в Великобританию в рамках рабочего визита. Об этом сообщили в американском ведомстве.
В Лондоне чиновница встретилась с британскими коллегами. Они обсудили антироссийские санкции, способы для обеспечения их соблюдения и потолок цен на нефть. Также Розенберг пообщалась с представителями частного сектора.
«Она встретилась… с коллегами из (британского) правительства…, чтобы обсудить представляющие взаимный интерес вопросы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан. Глава ведомства провел там ряд рабочих встреч с руководством страны.