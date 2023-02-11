Более 170 мин ВСУ обнаружены в здании бывшего детского сада в Мариуполе

Мины находились в подвальном помещении бывшего детского сада в Иличевском районе Мариуполя. Об этом РИА Новости рассказал мэр города Олег Моргунов.
Речь идет о детском саде, расположенном на улице Металлургов, 187. С прошлого года по этому адресу находилось отделение Пенсионного фонда России, уточнил мэр.
Всего была найдена 171 украинская мина 82-миллиметрового калибра. Обнаружить их удалось во время ремонта здания. Жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы саперы смогли безопасно извлечь и вывезти мины.
Работы по восстановлению Мариуполя после обстрелов идут полным ходом. Здания, которые не подлежат восстановлению, используют для дорожного строительства.