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Более 170 мин ВСУ обнаружены в здании бывшего детского сада в Мариуполе

Украина
Более 170 мин ВСУ обнаружены в здании бывшего детского сада в Мариуполе

Мины находились в подвальном помещении бывшего детского сада в Иличевском районе Мариуполя. Об этом РИА Новости рассказал мэр города Олег Моргунов.

Речь идет о детском саде, расположенном на улице Металлургов, 187. С прошлого года по этому адресу находилось отделение Пенсионного фонда России, уточнил мэр.

Всего была найдена 171 украинская мина 82-миллиметрового калибра. Обнаружить их удалось во время ремонта здания. Жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы саперы смогли безопасно извлечь и вывезти мины.

Работы по восстановлению Мариуполя после обстрелов идут полным ходом. Здания, которые не подлежат восстановлению, используют для дорожного строительства.
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