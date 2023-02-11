События на Украине к 21:00 11 февраля: в Херсоне взорван склад снарядов, Залужный жалуется на дроны ВС России

Группа войск «Центр» применила оперативно-тактическую и армейскую авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы для поражения подразделений противника в районах Стельмаховки, Невского и Ямполовки, а также Серебрянского лесничества. В результате было уничтожено до 120 украинских военных, боевая машина пехоты, четыре бронированные машины, реактивная установка «Град» и две гаубицы Д-20.