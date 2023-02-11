События на Украине к 21:00 11 февраля: в Херсоне взорван склад снарядов, Залужный жалуется на дроны ВС России

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 11 февраля.
Россия
В ходе минувших суток ВС РФ нанесли массированный удар с использованием высокоточного оружия по критической инфраструктуре, которая поддерживает стратегические системы на Украине. Все запланированные цели поражены: нарушено функционирование энергоемких отраслей военно-промышленного комплекса, а также сорвана переброска военных грузов по украинской территории.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейных действий были уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) также был поражен в городе Херсон. В течение дня ВС РФ накрыли позиции 92 артиллерийских подразделений противника, 116 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
В населенном пункте Новый Буг Николаевской области уничтожена станция радиолокационного наведения комплекса С-300, а в Шебелинке ликвидирована станция обнаружения воздушных целей 35D6. Сбиты 19 беспилотников и пять реактивных снарядов.
ВСУ сегодня обстреляли Шебекино и Муром в Белгородской области, а также Гуево в Курской области. Зафиксированы попадания в промышленные предприятия. Погиб один человек, четверо ранены.
Ситуация в Донбассе
Западная группировка войск нанесла массированные удары по ВСУ в районах Новоселовского, Новомлынска, Гряниковки и Крахмального. Ликвидированы до 40 украинских военнослужащих, два транспортных средства и гаубица Д-30, а также склад артиллерийских боеприпасов близ Волчанска.
Группа войск «Центр» применила оперативно-тактическую и армейскую авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы для поражения подразделений противника в районах Стельмаховки, Невского и Ямполовки, а также Серебрянского лесничества. В результате было уничтожено до 120 украинских военных, боевая машина пехоты, четыре бронированные машины, реактивная установка «Град» и две гаубицы Д-20.
На Донецком направлении южная группа войск успешно провела наступательные действия, ликвидировав более 140 солдат противника, две боевые машины пехоты, шесть транспортных средств, две гаубицы M777, самоходку Krab, орудия «Гиацинт-Б» и Д-30, контрбатарейный радар AN/TPQ-50. Склады боеприпасов ВСУ уничтожены в районах Бердичева, Авдеевки и Новопокровского.
Группировка «Восток» уничтожила в районах Угледара и Павловки более 95 украинских военнослужащих, поразила четыре танка, две боевые машины пехоты, два легковых автомобиля, артиллерийскую систему М109 «Паладин», три гаубицы Д-20 и одну «Гиацинт-Б». Кроме того, ликвидированы три склада боеприпасов в районах Елизаветовки, Богоявленки и Новоукраинки.
Тем временем штурмовые подразделения добровольцев продолжали бои на Бахмутском направлении. Они ведут бои у Ивановского, на востоке Красной Горы, в юго-восточной части Парасковиевки и непосредственно на территории районного центра.
Украина
Иностранные СМИ распространяют информацию о якобы нехватке в украинской армии артиллерийских боеприпасов и отсутствии средств поражения на дальних дистанциях. В связи с этим утверждается, что Киев должен получить ракеты большего радиуса полета.
Главком ВСУ Валерий Залужный тем временем пожаловался главе генштаба США Марку Милли на российские морские беспилотники. Он утверждает, что подобное оружие «угрожает» судоходству в Черном море, однако фактически речь идет о потенциальном уроне, который они могут нанести украинским коммуникациям и логистике снабжения.