Гордиев узел противоречий: почему вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО до сих пор неоднозначен

Вступление Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс — вопрос баланса интересов сторон. Модераторы процесса в лице США до сих пор не понимают, как разрешить противоречия, сохранив статус-кво. Именно с этим связан столь долгий путь Финляндии и Швеции к полноправному членству в НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.
Хельсинки рассчитывают, что и Финляндия, и Швеция примут участие в июльском саммите НАТО в Вильнюсе как полноправные члены. Об этом рассказал финский президент Саули Ниинисте. Он отметил, что если членство не будет достигнуто к лету, то это сделает весь процесс вступления в Альянс еще более сомнительным.
«Вступление в НАТО Швеции с Финляндией не является результатом каких-то внутриполитических процессов в этих странах или их реального беспокойства за собственную безопасность. Это не более чем исполнение воли глобальных элит, которым нужно продемонстрировать "мировую солидарность" и поддержку НАТО со стороны "цивилизованного мира". Турция также является весьма относительным натовским "диссидентом", достаточно послушно исполняя, в целом, все "мейнстримные указания" того же глобального центра. Что видно хотя бы по всемерной поддержке Украины», — рассказала эксперт.
Собеседница нашего издания отметила, что в настоящий момент Турция гораздо ценнее для Штатов нежели страны северной Европы. Однако декларируемые Вашингтоном ценности не дают им занять однозначную позиция в вопросе.
«Однако сам глобальный центр пока не очень понимает, как разрешить этот локальный конфликт, поскольку здесь возникает неизбежное противоречие между идеологическими и военными императивами. С идеологических позиций правочеловеческий дискурс, безоговорочная забота о мигрантах и тому подобное требуют безусловной поддержки скандинавов и столь же безусловного давления на Турцию. Собственно, этого Швеция с Финляндией и ждут, взывая к США как к арбитру и сетуя на недостаточность давления на Турцию. С военной точки зрения, "на войне как на войне", а Турция в этом смысле гораздо важнее Швеции и Финляндией вместе взятых, поэтому давить как раз надо на них, требуя на время забыть о правозащитных императивах. На это уже рассчитывает Турция», — указала она.
Юрист рассказала, что при этом сам глобальный центр пока пребывает в нерешительности, не очень понимая, на кого давить в рамках концептуального противоречия между идеологией и военной логикой, и отдавая себе отчет при этом, что жертвовать идеологией во имя победы также очень рискованно, поскольку побед без успешной идеологии не бывает.
Напомним, что желание вступить в Североатлантический альянс обе страны изъявили еще в конце весны прошлого года, однако из-за позиции Анкары процесс затянулся. Особенно остро вопрос встал после публичного сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме.