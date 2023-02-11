Гордиев узел противоречий: почему вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО до сих пор неоднозначен

Юрист рассказала, что при этом сам глобальный центр пока пребывает в нерешительности, не очень понимая, на кого давить в рамках концептуального противоречия между идеологией и военной логикой, и отдавая себе отчет при этом, что жертвовать идеологией во имя победы также очень рискованно, поскольку побед без успешной идеологии не бывает.