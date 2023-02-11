Минэнерго Украины заявило об исправной работе всех энергоблоков АЭС на территории страны

Министерство энергетики Украины сообщило, что все атомные электростанции на территории страны работают в полную мощность. Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
В пятницу, 10 февраля, МАГАТЭ выступило с заявлением о повреждении АЭС в Хмельницкой области в результате ракетных ударов. Спустя сутки киевские власти объявили, что все энергоблоки расположенных в государстве станций работают и генерируют электричество.
«В энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории», — указано в заявлении.
Ранее Андрей Шевченко, занимающий должность мэра города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявил о разрушении около 2 тысяч объектов в населенном пункте. По его словам, повреждения появились в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.