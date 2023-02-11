Минэнерго Украины заявило об исправной работе всех энергоблоков АЭС на территории страны

В пятницу, 10 февраля, МАГАТЭ выступило с заявлением о повреждении АЭС в Хмельницкой области в результате ракетных ударов. Спустя сутки киевские власти объявили, что все энергоблоки расположенных в государстве станций работают и генерируют электричество.