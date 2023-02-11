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Минэнерго Украины заявило об исправной работе всех энергоблоков АЭС на территории страны

Общество
Минэнерго Украины заявило об исправной работе всех энергоблоков АЭС на территории страны

Министерство энергетики Украины сообщило, что все атомные электростанции на территории страны работают в полную мощность. Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

В пятницу, 10 февраля, МАГАТЭ выступило с заявлением о повреждении АЭС в Хмельницкой области в результате ракетных ударов. Спустя сутки киевские власти объявили, что все энергоблоки расположенных в государстве станций работают и генерируют электричество.

«В энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории», — указано в заявлении.

Ранее Андрей Шевченко, занимающий должность мэра города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявил о разрушении около 2 тысяч объектов в населенном пункте. По его словам, повреждения появились в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.
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