Западные музыканты в Великобритании и Германии критикуют свои правительства за поддержку Киева и снабжение его оружием. К их мнениям прислушается все больше людей. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.
Основатель легендарного ансамбля Pink Floyd Роджер Уотерс утверждает, что США являются агрессором на Украине. Известный рок-исполнитель призвал прислушаться к тому, что говорит президент РФ Владимир Путин.
Журналист Вадим Манукян уверен, что не только британский музыкант идет против русофобского мейнстрима. В континентальной Европе тоже есть артисты, оказывающие влияние на широкие массы.
«Помимо Роджера Уотерса, в Германии активно выступает со здравыми мыслями Дитер Болен, один из лидеров группы Modern Talking. Это тоже очень важно, потому что к нему прислушиваются. Голоса разума то там, то тут раздаются, свидетельствуя о том, что никому не хочется бесконечного украинского конфликта, который Запад будет подпитывать оружием», — отметил эксперт.
Блогер напомнил о том, как популярные артисты посещали Украину. Таким образом, многие из них напоминали о себе.
«Если на первых порах голливудские звезды косяком ехали в Киев показывать свою поддержку Украине, то сегодня эти актерские поездки заканчиваются ввиду того, что тренды меняются. Украина перестает быть модным местом для посещения и пиара», — рассказал Манукян.
Журналист обратил внимание на сознательность некоторых популярных артистов. Среди них имеются те, кто открыто осуждает агрессивную политику Запада.
«Сегодня начинают раздаваться голоса таких, как Роджер Уотерс и Дитер Болен, которые, действительно, являются серьезным моральным камертоном в своих обществах. Они очень здраво рассуждают не с точки зрения пиара, как это делали голливудские звезды в Киеве. Они рассуждают с точки зрения урегулирования. Именно поэтому Роджер Уотерс выступал на Совете Безопасности ООН, а Дитер Болен использует площадки в Германии и критикует собственное правительство за попытки заключать соглашения по оружию», — констатировал эксперт.
Блогер отметил постепенную трансформацию, направление которой задают известные деятели, способные влиять на умонастроения масс.
«Я уверен, что такие лидеры мнений, которые сегодня появились, не позволяют западному обществу расслабляться. Вектор изменился, нарративы меняются. Постепенно за такими людьми, как Роджер Уотерс и Дитер Болен, потянутся и другие звезды мирового уровня», — подытожил Манукян.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посоветовала осторожнее обсуждать снабжение Украины боевыми самолетами. Тем не менее Берлин принял решение обеспечивать Киев танками.