Мальчик или девочка: выбираем пол щенка по отзывам бывалых собаководов

Наконец, стоит отметить половое поведение. Течка у сук, в среднем, проходит в течение трех недель дважды в год. В середине этого цикла они бывают склонны к побегам в поисках партнера. Кроме того, течка чревата не очень гигиеничными пятнами на полу, обивке мебели, постельном белье, если сука не стерилизована. Гон у взрослых кобелей не прекращается ни на день до самой смерти. Владельцу всегда придется держаться в тонусе, чтобы мохнатый друг не сбежал к «даме сердца».