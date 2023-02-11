Мальчик или девочка: выбираем пол щенка по отзывам бывалых собаководов

Хотите взять щенка и не знаете, привести в дом кобеля или суку? Предпочтения собаководов на этот счет сильно разнятся. Тем не менее все они сходятся в том, что 1) есть разница между «мальчиками» и «девочками»; и 2) все собаки индивидуальны. ФАН «подслушал» разговоры в сообществах социальных сетей и выделил несколько общих мест.
Многое зависит от породы и характера конкретной собаки. Однако гендерные различия точно дадут о себе знать.
Как правило, кобели более отстраненные и самостоятельные, чем суки. Однако девочки больше привязаны к хозяевам, ласковы и, в целом, более покладисты. Поэтому обучение сук, кажется, проходит успешнее. Впрочем, ряд собаководов считают, что после родов и кормления уже приобретенные навыки придется тренировать заново, поскольку гормональные изменения меняют характер животного.
Суки, уяснив свое место в стае-семье, вполне им довольствуются. Тогда как половозрелый кобель на протяжении всей жизни будет предпринимать попытки занять место вожака. Это выражается в «приступах» неподчинения, фальшивого непонимания, желании поваляться на хозяйском ложе (если это запрещено) и т.д.
Кроме того, при всем своем желании защищать хозяев и отдаваться тренировкам на 100%, все же суки менее агрессивны, чем кобели. Разумеется, не без исключений: давайте помнить о феномене альфа-самки.
Многие собаководы, имеющие опыт воспитания и суки, и кобеля, отмечают, что самцы более прямолинейны и понятны, а суки часто бывают изобретательны и артистичны.
Тем, кому важен размер питомца, стоит иметь в виду, что кобели обычно заметно крупнее, чем суки той же породы
Наконец, стоит отметить половое поведение. Течка у сук, в среднем, проходит в течение трех недель дважды в год. В середине этого цикла они бывают склонны к побегам в поисках партнера. Кроме того, течка чревата не очень гигиеничными пятнами на полу, обивке мебели, постельном белье, если сука не стерилизована. Гон у взрослых кобелей не прекращается ни на день до самой смерти. Владельцу всегда придется держаться в тонусе, чтобы мохнатый друг не сбежал к «даме сердца».
Ранее кинолог Владимир Уражевский перечислил для ФАН аргументы «за» и «против» стерилизации домашних собак.