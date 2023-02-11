Участники патриотического вечера в штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили судьбу русского рока

О судьбе русской рок-музыки исполнитель, некогда игравший с Егором Летовым, высказывается однозначно и на первый взгляд пессимистично: по его мнению, это «мертвый» жанр. Тем не менее, русский рок оставил после себя обширное наследие и помог не одному поколению сформулировать для себя ответы на многие идеологические, философские и культурные вопросы. К тому же, нельзя отрицать, что изменения, происходящие в российском шоу-бизнесе, вполне могут привести к возрождению и актуализации «почившего» жанра. Однако новые «голоса поколения» должны осознавать: любовь к свободе и Родине — не противоречащие друг другу понятия.