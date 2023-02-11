Участники патриотического вечера в штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили судьбу русского рока

Традиционную субботнюю встречу «кибербойцы» посвятили русскому року. Вместе с исполнителем и общественным деятелем Алексеем Плюсниным патриоты обсудили, кто сможет заменить рок-музыкантов, выступивших против СВО. Предметом дискуссии также стали актуальность русского рока в целом и его будущее.
Как относиться к творчеству музыкантов, которые покинули Россию и позволяют себе негативные высказывания в адрес нашей страны? Алексей Плюснин считает, что «бунтари» просто живут прошлым, не осознавая, что эпоха «хиппарей» осталась позади и нет никакой необходимости соответствовать прежнему образу «пацифиста» в ущерб логике и собственной совести.
«Мы сейчас говорим о реакции на очень острое событие, когда пришлось выбирать, на какой ты стороне, тут нет компромиссов. Их «пацифизм» не катит, потому что в окопах нет ни атеистов, ни пацифистов. Мы все, блин, пацифисты. Они на той стороне, потому что было вот это время, и они — символ этого времени, но то время закончилось. Он [любой музыкант, покинувший Россию, — прим. ФАН] принадлежит тому времени, он там расцвел и это его среда обитания. И ему не хочется, чтобы она менялась, а она меняется», — объяснил музыкант.
На вопрос о том, продолжать ли слушать старые песни сбежавших исполнителей, по мнению Плюснина, каждый должен ответить для себя сам.
«Что касается предательства, Господь рассматривает такие вопросы, люди — лишь орудие. Человек сам принимает решение. Не знаю, лично я не могу слушать», — добавил он.
О судьбе русской рок-музыки исполнитель, некогда игравший с Егором Летовым, высказывается однозначно и на первый взгляд пессимистично: по его мнению, это «мертвый» жанр. Тем не менее, русский рок оставил после себя обширное наследие и помог не одному поколению сформулировать для себя ответы на многие идеологические, философские и культурные вопросы. К тому же, нельзя отрицать, что изменения, происходящие в российском шоу-бизнесе, вполне могут привести к возрождению и актуализации «почившего» жанра. Однако новые «голоса поколения» должны осознавать: любовь к свободе и Родине — не противоречащие друг другу понятия.