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Военный эксперт Корнев назвал лучшее средство защиты Крыма от ракет НАТО

Армия
Военный эксперт Корнев назвал лучшее средство защиты Крыма от ракет НАТО

Украина намерена применить ракетны, полученные от НАТО, для атаки на Крым. Военный эксперт Дмитрий Корнев в связи с этим призвал к «панцеризации» объектов на полуострове.

Ранее о возможных приоритетных целей для ВСУ после получения ракет от западных партнеров писала западная пресса. В беседе с «ПолитЭкспертом» военный эксперт и редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев отметил, что эффективность натовских комплексов зависит от ряда факторов. Россия же в случае угрозы может применить против западных ракет сразу несколько систем ПВО.

«Для уничтожения ракет на дальней дистанции используются системы ПВО С-400 или более старые С-300. На средней — зенитный ракетный комплекс "Бук", на последнем рубеже ЗРК "Тор" и "Панцирь"», — высказался эксперт.

Чтобы защитить все важные объекты в Крыму, придется «панцеризировать» полуостров и дублировать зоны. Тогда защищенность инфраструктуры вырастет до 90%.
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