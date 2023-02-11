Военный эксперт Корнев назвал лучшее средство защиты Крыма от ракет НАТО

Ранее о возможных приоритетных целей для ВСУ после получения ракет от западных партнеров писала западная пресса. В беседе с «ПолитЭкспертом» военный эксперт и редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев отметил, что эффективность натовских комплексов зависит от ряда факторов. Россия же в случае угрозы может применить против западных ракет сразу несколько систем ПВО.