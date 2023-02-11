Военный эксперт Корнев назвал лучшее средство защиты Крыма от ракет НАТО

Украина намерена применить ракетны, полученные от НАТО, для атаки на Крым. Военный эксперт Дмитрий Корнев в связи с этим призвал к «панцеризации» объектов на полуострове.
Ранее о возможных приоритетных целей для ВСУ после получения ракет от западных партнеров писала западная пресса. В беседе с «ПолитЭкспертом» военный эксперт и редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев отметил, что эффективность натовских комплексов зависит от ряда факторов. Россия же в случае угрозы может применить против западных ракет сразу несколько систем ПВО.
«Для уничтожения ракет на дальней дистанции используются системы ПВО С-400 или более старые С-300. На средней — зенитный ракетный комплекс "Бук", на последнем рубеже ЗРК "Тор" и "Панцирь"», — высказался эксперт.
Чтобы защитить все важные объекты в Крыму, придется «панцеризировать» полуостров и дублировать зоны. Тогда защищенность инфраструктуры вырастет до 90%.