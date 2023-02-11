Сбежавший Панин вспомнил, как патриотично настроенная Будина пыталась жить в Испании

Звезда «Жмурок» Алексей Панин высказался об актрисе Ольге Будиной, которая поддерживает действия российских властей и сохраняет патриотический настрой. Сбежавший из России актер вспомнил, как артистка пробовала обосноваться за границей.
Будина крайне нелестно отзывается о коллегах, покинувших страну в непростое время. По словам Панина, то, что говорит актриса — это «трешак на грани добра и зла».
Актер вспомнил, что никогда не общался с коллегой и тем более не обсуждал с ней политические темы. В последний раз артист видел Будину в Киеве в 2012 году.
«У Будиной, наверное, все просто. Она пыталась жить в Испании, здесь неподалеку от меня», — отметил Панин в интервью «Радио Чикаго».
Актер добавил, что не хочет ни на ком ставить клеймо. Однако артисту кажется, что его патриотично настроенная коллега чем-то неудовлетворена в жизни и в профессии. Для России Будина набрала много очков, считает Панин.
Напомним, актриса действительно уезжала в Европу в 2017 году. Артистке казалось, что на родине она не может реализовать нечто важное.
По словам Будиной, когда она стала жить в Испании не как туристка, а на правах гражданки, ей открылось много неприглядного. Например, актриса поняла, что Голливуд создавали как институт пропаганды против традиционных ценностей.