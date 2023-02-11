Посол РФ в Республике Чад рассказал о перспективах сотрудничества двух государств

Нджамена, 11 февраля. Посол РФ в Чаде Владимир Соколенко дал интервью, в котором рассказал о перспективах сотрудничества двух государств в различных сферах.
Дипломат отметил стремление властей республики к партнерским отношениям с Россией в области высоких технологий. Он сообщил, что представители государства посетят саммит и экономический форум «Россия — Африка».
Конференция пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии делегации стран Черного континента рассмотрят совместные проекты в различных областях.
Кроме того, Владимир Соколенко подчеркнул интерес правительства Чада к укреплению двустороннего военно-технического сотрудничества. По его словам, на вооружении республики стоит техника отечественного производства, которая нуждается в регулярном обслуживании, ремонте и модернизации.
Ранее глава Министерства иностранных дел Мали Абдулай Диоп сообщил, что лидер государства Ассими Гоита примет участие в форуме «Россия — Африка». Он заявил об этом во время рабочего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в страну.