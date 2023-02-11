Посол РФ в Республике Чад рассказал о перспективах сотрудничества двух государств

Кроме того, Владимир Соколенко подчеркнул интерес правительства Чада к укреплению двустороннего военно-технического сотрудничества. По его словам, на вооружении республики стоит техника отечественного производства, которая нуждается в регулярном обслуживании, ремонте и модернизации.