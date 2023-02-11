Саудовский эксперт не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти в России

Россия может принять решение о дальнейшем сокращении добычи нефти или о продлении сроков сокращения добычи, поделился прогнозом с РИА Новости саудовский эксперт в сфере энергетики Айед Аль-Сувайдан.
По его мнению, Москва может снизить производство сырья еще на 500 тысяч баррелей в сутки. Либо она продлит сроки такой меры до тех пор, пока рынок не осознает всей важности этого решения, или Евросоюз откажется от своих односторонних санкций в отношении экспорта российской нефти, полагает Аль-Сувайдан.
Вице-премьер России Александр Новак накануне объявил о добровольном решении страны снизить в марте добычу нефти на 500 тысяч баррелей ежесуточно. Эта мера будет способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях введения некоторыми государствами установленных предельных цен на российские энергоносители, пояснил он.