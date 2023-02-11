Саудовский эксперт не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти в России

По его мнению, Москва может снизить производство сырья еще на 500 тысяч баррелей в сутки. Либо она продлит сроки такой меры до тех пор, пока рынок не осознает всей важности этого решения, или Евросоюз откажется от своих односторонних санкций в отношении экспорта российской нефти, полагает Аль-Сувайдан.