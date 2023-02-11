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Сказочник за работой: политолог Аркатов об амбициях Зеленского по членству в ЕС и НАТО

Политика
Сказочник за работой: политолог Аркатов об амбициях Зеленского по членству в ЕС и НАТО

Заявления Владимира Зеленского о скором вступлении и Евросоюз и Североатлантический альянс — очередная итерация «морковки», которую пытаются подать украинскому обществу на протяжении последних лет. Никаких реальных перспектив в текущих условиях у Киева на этом направлении просто нет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Иван Аркатов.

Украина вступит в ЕС через два года, а в НАТО по окончании конфликта с Россией. С таким заявлением выступил сегодня украинский лидер на инвестиционном саммите, организованном банком JP Morgan. Его слова передал Офис Президента.

«С одной стороны, ему просто важно для своего населения озвучивать мечты. С другой стороны, важно проговаривать основные тезисы, чтобы люди продолжали им верить. Потому что историю со вступлением в Евросоюз украинцам продают уже минимум лет десять. Хотя все это не более, чем влажные мечты. Зеленский прекрасно осведомлен, что ничего этого не будет. Потому что в текущем состоянии Украина попросту в ЕС не нужна. Это будет очередная кабала для европейских налогоплательщиков. По факту Украину просто использовали, рассказывая сказки. А Зеленский просто нанятый актер, который проговаривает нужные слова и сценарии», — рассказал эксперт.

Напомним, что в начале февраля с аналогичным заявлением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Тогда его слова прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что амбиции Киева полностью расходятся с практикой принятия новых членов в Евросоюз.
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