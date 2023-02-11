Сказочник за работой: политолог Аркатов об амбициях Зеленского по членству в ЕС и НАТО

Заявления Владимира Зеленского о скором вступлении и Евросоюз и Североатлантический альянс — очередная итерация «морковки», которую пытаются подать украинскому обществу на протяжении последних лет. Никаких реальных перспектив в текущих условиях у Киева на этом направлении просто нет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Иван Аркатов.