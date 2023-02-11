Африканская строительная компания провела презентацию экогорода в Буркина-Фасо

Уагадугу, 11 февраля. Африканская строительная компания Abdoul Services International провела презентацию нового эко-города на юго-востоке Буркина-Фасо.
Современный населенный пункт занимает площадь в один гектар, а на его территории может проживать 60 семей. В нем есть комплекс с 27 квартирами, а также вся необходимая инфраструктура.
Холдинг заасфальтировал дороги, построил детские дошкольные учреждения и разработал систему охраны населенного пункта. По словам представителей компании, стоимость проекта составляет около четырех миллиардов франков КФА.
Руководство Abdoul Services International сообщило, что в будущем планируется еще несколько аналогичных населенных пунктов. Глава холдинга отметил, что инициатива позволит создать комфортную обстановку для граждан Буркина-Фасо.
Ранее власти республики анонсировали строительство нового здания Апелляционного суда в Уагадугу. Стоимость объекта составит 6 миллиардов франков КФА, а возведение продлится вплоть до февраля-марта 2024 года.