Московский «Спартак» обсуждает с представителями Абаскаля продление контракта тренера

Испанский тренер возглавил «Спартак» летом 2022 года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Красно-белые завершили первую часть сезона РПЛ на второй позиции. «Спартак» под руководством Абаскаля набрал 36 очков в 17 матчах чемпионата России и на шесть баллов отстает от лидирующего «Зенита».