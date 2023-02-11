Московский «Спартак» обсуждает с представителями Абаскаля продление контракта тренера

Столичный «Спартак» обсуждает с представителями Гильермо Абаскаля продление контракта главного тренера красно-белых.
Руководство «Спартака» намерено предложить Гильермо Абаскалю продлить его контракт, срок действия которого истекает в 2024 году. Об этом информирует Metaratings. По данным источника, боссы столичного клуба обсуждают с представителями Абаскаля возможность продления контракта на улучшенных условиях.
Испанский тренер возглавил «Спартак» летом 2022 года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Красно-белые завершили первую часть сезона РПЛ на второй позиции. «Спартак» под руководством Абаскаля набрал 36 очков в 17 матчах чемпионата России и на шесть баллов отстает от лидирующего «Зенита».