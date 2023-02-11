Атрофировались чувства: поэтесса Долгарева рассказала, что не пугает ее после Донбасса

Военный корреспондент, поэтесса, фронтовой волонтер Анна Долгарева посещает Донбасс с 2011 года. Будучи уроженкой Украины, она с 2015 года освещает зверства, которые позволял себе киевский режим в отношении мирных граждан, за что и попала под санкции. За время, проведенное в зоне боевых действий, некоторые ее чувства атрофировались. На встрече с журналистами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Долгарева рассказала о своем отношении к страху.