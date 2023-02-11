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Атрофировались чувства: поэтесса Долгарева рассказала, что не пугает ее после Донбасса

Общество
Атрофировались чувства: поэтесса Долгарева рассказала, что не пугает ее после Донбасса

Военный корреспондент, поэтесса, фронтовой волонтер Анна Долгарева посещает Донбасс с 2011 года. Будучи уроженкой Украины, она с 2015 года освещает зверства, которые позволял себе киевский режим в отношении мирных граждан, за что и попала под санкции. За время, проведенное в зоне боевых действий, некоторые ее чувства атрофировались. На встрече с журналистами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Долгарева рассказала о своем отношении к страху.

«У меня страх атрофирован еще в 2015 году. Это не баг, а фича психологическая. Я говорю сейчас именно о страхе смерти», — объяснила поэтесса.
Атрофировались чувства: поэтесса Долгарева рассказала, что не пугает ее после Донбасса

Может показаться, что Анну Долгареву ничем не испугать. Однако столь храбрая девушка переживает абсолютно обычные для каждого из нас страхи.

«Я могу бояться заговорить с незнакомым человеком, по телефону боюсь звонить. Я человек очень застенчивый, боюсь хамства. А еще открытых пространств. Как-то мы застряли на УАЗике посреди степи. Тогда я поняла, что мне жутко некомфортно. Вокруг степь, я боюсь, что вдруг мои ребята, друзья не найдут ребят. Господи, как страшно посреди степи, а то, что там снаряды летят — мне не страшно», — отметила Долгарева.

Совсем недавно военный корреспондент провела творческий вечер в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ). Там поэтесса рассказала о своей гражданской позиции и непростых ситуациях, в которых ей приходилось оказываться.
анна долгарева пресс-центр Донбасс
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