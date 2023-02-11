Атрофировались чувства: поэтесса Долгарева рассказала, что не пугает ее после Донбасса

Военный корреспондент, поэтесса, фронтовой волонтер Анна Долгарева посещает Донбасс с 2011 года. Будучи уроженкой Украины, она с 2015 года освещает зверства, которые позволял себе киевский режим в отношении мирных граждан, за что и попала под санкции. За время, проведенное в зоне боевых действий, некоторые ее чувства атрофировались. На встрече с журналистами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Долгарева рассказала о своем отношении к страху.
«У меня страх атрофирован еще в 2015 году. Это не баг, а фича психологическая. Я говорю сейчас именно о страхе смерти», — объяснила поэтесса.
Может показаться, что Анну Долгареву ничем не испугать. Однако столь храбрая девушка переживает абсолютно обычные для каждого из нас страхи.
«Я могу бояться заговорить с незнакомым человеком, по телефону боюсь звонить. Я человек очень застенчивый, боюсь хамства. А еще открытых пространств. Как-то мы застряли на УАЗике посреди степи. Тогда я поняла, что мне жутко некомфортно. Вокруг степь, я боюсь, что вдруг мои ребята, друзья не найдут ребят. Господи, как страшно посреди степи, а то, что там снаряды летят — мне не страшно», — отметила Долгарева.
Совсем недавно военный корреспондент провела творческий вечер в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ). Там поэтесса рассказала о своей гражданской позиции и непростых ситуациях, в которых ей приходилось оказываться.