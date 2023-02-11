Житель Екатеринбурга лишился 70 тыс. рублей, купив генератор на парковке возле ТЦ

Злоумышленник показал чек, в котором было указано, что оборудование стоит 140 тыс. рублей. Продавец поведал историю, что генератор якобы ему выдали на работе вместо зарплаты, но теперь ему нужно уехать в Узбекистан, а денег на поездку нет, поэтому он вынужден продать дорогую вещь хотя бы за полцены.