Житель Екатеринбурга лишился 70 тыс. рублей, купив генератор на парковке возле ТЦ

Мужчина стал жертвой мошенника в Екатеринбурге. Он купил подделку вместо генератора за 70 тыс. рублей, сообщает портал E1.RU.
Инцидент произошел возле торгового центра «Метро» на улице Металлургов. Неизвестный на автомобиле с номерами «774» подъехал к жертве и предложил приобрести генератор за полцены.
Злоумышленник показал чек, в котором было указано, что оборудование стоит 140 тыс. рублей. Продавец поведал историю, что генератор якобы ему выдали на работе вместо зарплаты, но теперь ему нужно уехать в Узбекистан, а денег на поездку нет, поэтому он вынужден продать дорогую вещь хотя бы за полцены.
Жертва попалась на крючок и перечислила незнакомцу 70 тыс. рублей. Мужчина понял, что был обманут после того, как спустя несколько минут к нему подъехал другой продавец генератора и предложил купить оборудование. Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он выяснил, что купленная вещь является дешевой подделкой.