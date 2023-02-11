Гигантский кусок плазмы отделился от Солнца превратился в торнадо

Теперь он кружит вокруг северного полюса Солнца. Физик из Национального центра атмосферных исследований Скотт Макинтош признал, что никогда не видел вихря подобного масштаба. Тем не менее само явление не уникальное. Как правило, оно происходит раз в каждый солнечный цикл.