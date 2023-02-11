Гигантский кусок плазмы отделился от Солнца превратился в торнадо

Обсерватория James Webb Space Telescope зафиксировала, как волокнистый сгусток плазмы оторвался от Солнца и превратился в торнадо.
Теперь он кружит вокруг северного полюса Солнца. Физик из Национального центра атмосферных исследований Скотт Макинтош признал, что никогда не видел вихря подобного масштаба. Тем не менее само явление не уникальное. Как правило, оно происходит раз в каждый солнечный цикл.
«Значение для понимания динамики солнечной атмосферы выше 55°C здесь невозможно переоценить!» — добавил доктор Тамита Сков.
Поток извергаемой плазмы превысил размеры Земли в десять раз. Это пятно на Солнце получило маркировку AR213. Его диаметр составляет 100 тысяч километров.