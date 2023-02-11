Врач Хорошев перечислил органы, которые могли пострадать из-за осложнений у Костомарова

Военный врач, кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев высказался о болезни фигуриста Романа Костомарова. Специалист перечислил органы, которые могли затронуть возникшие у спортсмена осложнения.
Хорошев отметил, что воспаление легких может стать причиной кислородного голодания. Чем больше площадь воспаления, тем выше риск такого осложнения, уточнил врач.
При кислородном голодании в первую очередь страдает кровь, продолжил кардиолог. Ткани начинают недополучать кислород, из-за чего может возникнуть ишемический синдром.
В первую очередь он затрагивает периферические ткани, сообщил хирург. Сюда относятся стопы, пальцы стоп, кисти рук, заявил специалист.
«Потом наступает поражение и тканей мозга, и тканей сердца, и печени, и почек, и кишечника», — рассказал Хорошев в комментарии «Звезде».
Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией 10 января. По данным СМИ, у олимпийского чемпиона развилась гангрена, поэтому ему удалили обе стопы.