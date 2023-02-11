Bloomberg: борьба за потолок госдолга в США будет поддерживать цены на акции

Сейчас объем госдолга США превышает 31,5 трлн долларов. Казначейство, не имея возможности занимать, стало вынуждено брать деньги со своего банковского счета в ФРС, чтобы финансировать себя, накачивая ликвидность в финансовую систему. Это сможет поддерживать цены на акции, пока потолок не будет снят, сказал Донзе.