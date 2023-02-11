Bloomberg: борьба за потолок госдолга в США будет поддерживать цены на акции

Фондовый рынок США способен обрести дополнительный импульс в виде роста цен на акции местных компаний из-за борьбы властей за поднятие предельной планки госдолга. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на управляющего фондом Pictet Asset Management Стива Донзе.
По его словам, этому может поспособствовать политика представителей американского минфина.
Сейчас объем госдолга США превышает 31,5 трлн долларов. Казначейство, не имея возможности занимать, стало вынуждено брать деньги со своего банковского счета в ФРС, чтобы финансировать себя, накачивая ликвидность в финансовую систему. Это сможет поддерживать цены на акции, пока потолок не будет снят, сказал Донзе.
Последний раз подобная борьба за «потолок» госдолга велась в Соединенных Штатах в 2011 году. Тогда власти решили поднять планку «в последнюю минуту». Во многом это предотвратило дальнейшее падение котировок местного фондового рынка. Такой «толчок» американский рынок акций может получить и теперь.