Политический аналитик Романов оценил вероятность, что США и ЕС будут мешать расширению БРИКС

Рост интереса различных стран к межгосударственному объединению БРИКС способен в короткие сроки изменить состав структуры. Не получится ли так, что другие крупные державы и надгосударственные организации могут почувствовать конкуренцию и угрозу собственным интересам? Ведь те же США или Евросоюз могут и надавить на членов БРИКС с целью заставить выйти из него. Независимый политический аналитик Роман Романов склонен скептически рассматривать такую вероятность.
«Знаете, все-таки БРИКС — это не альянс, это даже не союз, а объединение, которое подразумевает некоторое сотрудничество между крупными игроками, но при этом уровень этого сотрудничества не техно. То есть у нас нету военной кооперации внутри БРИКС, нет политической кооперации, нет попыток финансового сближения, и естественным образом не создается некое общее таможенное пространство. То есть это не союз, не альянс, а просто вот такая структура для некой кооперации общих усилий», — объяснил собеседник ФАН суть этой межгосударственной организации.
Могут ли участники БРИКС каким-то образом помешать целям США, Евросоюза и НАТО настолько, чтобы вызвать необходимость борьбы с объединением? Независимый политический аналитик считает, что на данном этапе нет.
«Является ли БРИКС конкурентом Соединенным Штатам Америки, или, предположим, Североамериканской зоне свободной торговли, Европейскому союзу или другим объединениям? Нет, никак. Поскольку эта структура больше напоминает вот такое национальное объединение, стремящееся к общей цели, которая вовсе не озвучена в целом. Многие рассматривали БРИКС как альтернативу “Большой восьмерке”. А мотивы G8 — это в первую очередь представительство своих стран — стран первого мира, которые пытались создавать некую свою парадигму развития мирового сообщества. То есть либо занимались гуманитарными проектами, либо вырабатывали систему подавления иностранных государств, которые напрямую не подконтрольны», — поделился своим мнением Роман Романов.
И БРИКС следует рассматривать, скорее, как альтернативу «Большой семерке» на данный момент (после исключения России из клуба). Задача объединения, скорее всего, состоит в выстраивании некой кооперации, попытке вырабатывать общие политические и экономические принципы, которые хотели бы продвигать Россия, Индия, Китай, Бразилия, Южно-Африканская Республика.
«Но проблема всей этой истории в том, что если начать в организацию принимать всех, тогда, скорее всего, со временем внутри структуры будет расти уровень противоречий. Почему, например, активно не расширялась сначала "Большая восьмерка"? Потому что внутри этой организации уже на момент фактически конца существования G8 возникло множество противоречий. Да и зачем включать в эту организацию игроков помельче, когда крупные и так могут, в принципе, проводить какую-то общую политику?» — заключил политолог.
Ранее Роман Романов объяснил, почему все больше стран стремятся присоединиться к БРИКС.