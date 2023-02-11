Политический аналитик Романов оценил вероятность, что США и ЕС будут мешать расширению БРИКС

Рост интереса различных стран к межгосударственному объединению БРИКС способен в короткие сроки изменить состав структуры. Не получится ли так, что другие крупные державы и надгосударственные организации могут почувствовать конкуренцию и угрозу собственным интересам? Ведь те же США или Евросоюз могут и надавить на членов БРИКС с целью заставить выйти из него. Независимый политический аналитик Роман Романов склонен скептически рассматривать такую вероятность.