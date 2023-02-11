По стопам Лиги Наций: политолог Живов о перспективах ООН и антироссийских резолюциях

Из подлинно плюралистичной международной площадки для обмена мнениями ООН постепенно превратилась в западный инструмент влияния на международную политику. Многочисленные антироссийские резолюции, лоббируемые из Вашингтона, наглядно это демонстрируют. Если так пойдет и дальше, то ООН рискует повторить судьбу своего предшественника — Лиги Наций. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал политолог Алексей Живов.
Страны-партнеры Украины предложат Генеральной ассамблее ООН проголосовать 24 февраля за резолюцию с требованием к России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины, в соответствии с ее международно-признанными границами». Об сообщает Associated Press.
«ООН как организация уже дискредитировала себя молчанием при операциях в Ираке, Ливии, Сирии. Напомню, что в Сирии американцы вообще находились без международного мандата. Просто в какой-то момент они решили, что гражданская война — их личное дело и влезли туда. Операцию против Сербии ООН тоже приняла без особых проблем. Мы знаем, что штаб-квартира Организации Объединенных Наций находится в Нью-Йорке. Когда еще существовал биполярный мир со сферами влияния СССР и США, предполагалось, что будет существовать баланс. И взамен на штаб-квартиру СССР получал множество гарантий. Но Советского Союза больше нет. И ООН, по сути, вросла в свою штаб-квартиру и стала проамериканской организацией. И теперь она, по сути, обслуживает интересы коллективного Запада», — рассказал эксперт.
Политолог отметил, что для части российской элиты подобного рода выпады до сих пор крайне болезненны и на это Западом делается серьезный расчет.
«Признание России "страной-агрессором" и прочие инициативы — это очередные инструменты давления на Москву. Зная тягу российской номенклатуры к западному миру, их желание угодить и понравится западным демократиям, они таким образом пытаются давить на российский истэблишмент, чтобы принудить его к капитуляции. Особенно с учетом того, что часть нашей элиты имеет на Западе активы», — отметил он.
С учетом текущей политики организации, по мнению эксперта, дальнейшая участь ООН крайне печальна. Выдавливая отдельные субъекты международных отношений за рамки правового поля, Объединенные Нации рискуют в конечном счете потерять свой «вес».
«Боюсь, что судьба Организации Объединенных Наций будет такой же печальной, как и у Лиги Наций, которая существовала в Интербеллум и, в конечном счете, превратилась в совершенно опереточную структуру. Которая не принимала решений, которую не слушали ведущие мировые державы и так далее. Мы видим постепенную деградацию конструкции, которая была установлена по итогам победы над Германией в 1945 году. И эта деградация, видимо, дойдет до своего логического итога. То есть страны, которые перечат западной политической логике будут либо исключены, либо их членство будет тем или иным образом дезавуировано», — указал политолог.
Конечная цель всех нападок на Россию через ООН у Запада одна — лишить Москву того статуса, который был за ней закреплен по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций.
«Все эти попытки признать РФ "страной-агрессором", голосовать против нее и так далее сводятся к тому, чтобы в какой-то момент поставить вопрос об исключении Москвы из Совета Безопасности ООН. Понятно, что сейчас нет правовых процедур, которые позволяют такое исключение провести. Но нет никаких и никогда не было процедур, позволяющих, например, изъять у России 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Это суверенные деньги Российской Федерации, которые находились в банках других стран. И ни один из этих банков не имеет ни морального, ни юридического права на российские деньги. Это просто грабеж. Если они уже сейчас прорабатывают правовые механизмы для передачи изъятых средств Киеву, то что мешает им также в какой-то момент поднять вопрос об исключении РФ из СБ ООН. Опираясь как раз на эти самые бесконечные декларации. Думаю, конечная цель именно такая», — подытожил эксперт.
Напомним более детально о судьбе предшественника ООН — Лиге наций. Великобритания и Франция (прежде всего первая) стремились через нее диктовать свою волю остальным странам. В результате из организации вышли все крупные международные игроки (США и вовсе отказались вступать), а сама Лига превратилась в «кружок по интересам» Лондона и Парижа. В конечном счете именно бессилие организации в вопросах разрешения конфликтов привело к самой крупной войне за всю историю человечества.