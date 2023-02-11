По стопам Лиги Наций: политолог Живов о перспективах ООН и антироссийских резолюциях

Напомним более детально о судьбе предшественника ООН — Лиге наций. Великобритания и Франция (прежде всего первая) стремились через нее диктовать свою волю остальным странам. В результате из организации вышли все крупные международные игроки (США и вовсе отказались вступать), а сама Лига превратилась в «кружок по интересам» Лондона и Парижа. В конечном счете именно бессилие организации в вопросах разрешения конфликтов привело к самой крупной войне за всю историю человечества.