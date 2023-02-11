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Президент Венгрии Новак призвала к скорейшему прекращению конфликта между РФ и Украиной

Политика
Президент Венгрии Новак призвала к скорейшему прекращению конфликта между РФ и Украиной

Венгрия выступает за скорейшее урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявила президент страны Каталин Новак.

По ее словам, некоторые выступают за прекращение боевых действий путем победы одной из стороны. Однако Будапешт придерживается другой позиции. Необходимо заключить соглашение о прекращении огня. После стороны смогут проработать условия для заключения мира.

«Как глава государства, как христианка и как мать я выступаю за прекращение огня как можно скорее», – подчеркнула Новак.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках вооружения. Аналогичную позицию озвучил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
венгрия россия Украина Новак
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