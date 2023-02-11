Президент Венгрии Новак призвала к скорейшему прекращению конфликта между РФ и Украиной

Венгрия выступает за скорейшее урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявила президент страны Каталин Новак.
По ее словам, некоторые выступают за прекращение боевых действий путем победы одной из стороны. Однако Будапешт придерживается другой позиции. Необходимо заключить соглашение о прекращении огня. После стороны смогут проработать условия для заключения мира.
«Как глава государства, как христианка и как мать я выступаю за прекращение огня как можно скорее», – подчеркнула Новак.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках вооружения. Аналогичную позицию озвучил канцлер Австрии Карл Нехаммер.