Никита Михалков считает, что в Музее истории Екатеринбурга хотят развалить Россию

Ученый назвал заселение Урала «российской колонизацией», а сам регион — носителем «культуры несогласия». Михалков поделился мнением о точке зрения Печняка в эфире своей программы «Бесогон ТВ». Как отметил режиссер, в Музее истории Екатеринбурга нам на полном серьезе пытаются доказать, что внутри единого народа русские «колонизировали» другие регионы.