Никита Михалков считает, что в Музее истории Екатеринбурга хотят развалить Россию

Режиссер и актер Никита Михалков заподозрил сотрудников Музея истории Екатеринбурга в попытках развалить страну. Кинематографиста возмутила публикация о «русских колонизаторах» сотрудника учреждения — этнолога Вячеслава Печняка.
Ученый назвал заселение Урала «российской колонизацией», а сам регион — носителем «культуры несогласия». Михалков поделился мнением о точке зрения Печняка в эфире своей программы «Бесогон ТВ». Как отметил режиссер, в Музее истории Екатеринбурга нам на полном серьезе пытаются доказать, что внутри единого народа русские «колонизировали» другие регионы.
«По капле в нас вводят эту инъекцию того, что нам нужно разваливаться как единой стране», — поделился негодованием актер.
Кинематографист напомнил, как в начале XX века в Свердловской области хотели создать «Уральскую республику». Деятельность Музея истории Екатеринбурга Михалков назвал «подспудным провокационным навязыванием идеи расчленения России». Подводя итог, режиссер призвал бороться с этим явлением.