Россиянам объяснили, как правильно принимать ванну для улучшения самочувствия

Регулярное купание в ванной может увеличить продолжительность жизни и избавить от целого ряда заболеваний, заявили ученые Токийского городского университета.
Исследователи на протяжении трех лет наблюдали за пожилыми людьми. Те из них, кто принимал ванну регулярно, на 29% меньше были подвержены риску возникновения нужды в уходе за здоровьем, передает Nihon Keizai.
Ученые предупредили, что прием ванны предотвращает инсульты и инфаркты. Это объясняется тем, что теплая вода расширяет сосуды, ускоряет метаболизм, укрепляет иммунитет и снимает усталость. Более того, нахождение в ванной помогает снизить нагрузку на мышцы и кости, а также способствует уменьшению отеков.
Важно помнить, что долго лежать в ванной нельзя, так как это может привести к перегреву. Достаточно всего десяти минут, чтобы оздоровиться.