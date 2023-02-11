Россиянам объяснили, как правильно принимать ванну для улучшения самочувствия

Ученые предупредили, что прием ванны предотвращает инсульты и инфаркты. Это объясняется тем, что теплая вода расширяет сосуды, ускоряет метаболизм, укрепляет иммунитет и снимает усталость. Более того, нахождение в ванной помогает снизить нагрузку на мышцы и кости, а также способствует уменьшению отеков.