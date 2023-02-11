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Россиянам объяснили, как правильно принимать ванну для улучшения самочувствия

Общество
Россиянам объяснили, как правильно принимать ванну для улучшения самочувствия

Регулярное купание в ванной может увеличить продолжительность жизни и избавить от целого ряда заболеваний, заявили ученые Токийского городского университета.

Исследователи на протяжении трех лет наблюдали за пожилыми людьми. Те из них, кто принимал ванну регулярно, на 29% меньше были подвержены риску возникновения нужды в уходе за здоровьем, передает Nihon Keizai.

Ученые предупредили, что прием ванны предотвращает инсульты и инфаркты. Это объясняется тем, что теплая вода расширяет сосуды, ускоряет метаболизм, укрепляет иммунитет и снимает усталость. Более того, нахождение в ванной помогает снизить нагрузку на мышцы и кости, а также способствует уменьшению отеков.

Важно помнить, что долго лежать в ванной нельзя, так как это может привести к перегреву. Достаточно всего десяти минут, чтобы оздоровиться.
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