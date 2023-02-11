Зеленский на совещании призвал усилить безопасность госинститутов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министерством обороны и правоохранительными органами защиту государственных институтов. Об этом заявил сам глава государства.
Соответствующую запись политик опубликовал в Telegram. По его словам, Киев планирует модернизировать институты.
«Частота в работе государственных структур должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан», – сказал Зеленский.
Политик добавил, что безопасность государственных институтов необходимо усилить, чтобы предотвратить попытки уменьшить их дееспособность.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые мировые лидеры допускают вступление Украины в ЕС через десять лет. Однако, по его словам, процесс необходимо ускорить.