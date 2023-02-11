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Зеленский на совещании призвал усилить безопасность госинститутов

Политика
Зеленский на совещании призвал усилить безопасность госинститутов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министерством обороны и правоохранительными органами защиту государственных институтов. Об этом заявил сам глава государства.

Соответствующую запись политик опубликовал в Telegram. По его словам, Киев планирует модернизировать институты.

«Частота в работе государственных структур должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан», – сказал Зеленский.

Политик добавил, что безопасность государственных институтов необходимо усилить, чтобы предотвратить попытки уменьшить их дееспособность.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые мировые лидеры допускают вступление Украины в ЕС через десять лет. Однако, по его словам, процесс необходимо ускорить.
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