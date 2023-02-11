Составлен список российских рэперов, не доживших до 30 лет

Российский рэпер Владислав Ширяев, известный публике под псевдонимом Yung Trappa, ушел из жизни в начале февраля 2023 года. На момент смерти исполнителю было всего 27 лет, однако он — не единственный отечественный артист, умерший в столь молодом возрасте.
На фоне произошедшего журналисты «Газеты.Ru» вспомнили о других рэперах, преждевременный уход которых потряс поклонников. Корреспонденты попытались разобраться в причинах смерти Ратмира Шишкова, Антона Ионова (МС Молодой), Левона Папяна (Лева Twice), Романа Сащеко (Рома Англичанин) и Кирилла Толмацкого (Децл).
Ратмир Шишков
В марте 2007 года 19-летний исполнитель Ратмир Шишков попал в смертельное ДТП. Виновником аварии оказался находившийся за рулем приятель артиста Тимур Байсаров. При этом, по неподтвержденным данным, перед поездкой молодые люди употребляли горячительные напитки.
МС Молодой
Спустя два года от остановки сердца умер Антон Ионов, выступавший под псевдонимом MC Молодой. В конце июня 26-летнего музыканта объявили пропавшим без вести, однако спустя три недели его тело было обнаружено и доставлено в морг.
Лева Twice
Левон Папян, запомнившийся фанатам как Лева Twice, был убит в июне 2012 года. Рэпера, которому на тот момент было всего 23 года, зарезала возлюбленная — Екатерина Дорофеева. Прибывшие на место врачи не смогли спасти исполнителя, получившего удар ножом в грудь.
Рома Англичанин
Почитатели творчества Ромы Англичанина, в свою очередь, уверены в смерти артиста от передозировки. В июле 2017 года стало известно о гибели 29-летнего музыканта, однако точная причина до сих пор не раскрывается. Известно лишь, что мужчина пристрастился употреблению психотропных веществ.
Децл
Кирилл Толмацкий, взявший себе сценический псевдоним Децл, ушел из жизни относительно недавно. В феврале 2019 года, после концерта в Ижевске, у него проявилась острая сердечная недостаточность. Проведенный позже анализ крови не подтвердил предположения общественности о смерти от злоупотребления алкоголем и запрещенными препаратами.
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