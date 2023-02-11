Составлен список российских рэперов, не доживших до 30 лет

Почитатели творчества Ромы Англичанина, в свою очередь, уверены в смерти артиста от передозировки. В июле 2017 года стало известно о гибели 29-летнего музыканта, однако точная причина до сих пор не раскрывается. Известно лишь, что мужчина пристрастился употреблению психотропных веществ.