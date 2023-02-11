Московские квартиры стали терять привлекательность для инвесторов

Инвестиционная доходность жилья в столице обычно формировалась как разница между стоимостью ее покупки и последующей продажи. При этом до конца весны 2022 года новостройки были привлекательнее для инвесторов, чем вторичное жилье из-за более низкой цены на старте строительства и более высокого уровня на финальной стадии проекта, добавил эксперт по фондовому рынку фирмы «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.