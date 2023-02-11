Московские квартиры стали терять привлекательность для инвесторов

Покупка жилплощади в Москве утрачивает свою выгоду с точки зрения инвестиций. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на мнение экспертов.
Средняя цена «квадрата» московского жилья сейчас падает. Это продолжается с апреля 2022 года, сокращение цены в объявлениях о продаже ежемесячно составляет в пределах 1%, сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
Инвестиционная доходность жилья в столице обычно формировалась как разница между стоимостью ее покупки и последующей продажи. При этом до конца весны 2022 года новостройки были привлекательнее для инвесторов, чем вторичное жилье из-за более низкой цены на старте строительства и более высокого уровня на финальной стадии проекта, добавил эксперт по фондовому рынку фирмы «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.
Если сдавать жилье в аренду, то доходность будет уступать предельной доходности по банковским депозитам. По словам Попова, сейчас она достигает не больше 5%, притом что средняя доходность краткосрочных депозитов равняется 5,3%. Потому идея сдачи в аренду для заработка имеет смысл, только если квартира была, к примеру, унаследована.