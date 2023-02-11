Благотворительный показ шоу «Морская симфония» прошел в Москве

Премьеру уникального водного спектакля посмотрели 1500 маленьких подопечных благотворительных фондов из Москвы и других регионов. Косатки, дельфины и ластоногие подарили зрителям незабываемые впечатления.
Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» — крупнейшая научно-развлекательная площадка страны. В 80 аквариумах здесь комфортно разместились более 12 000 диковинных морских и речных обитателей. Посетители могут прикоснуться к тайнам подводной флоры и фауны: понаблюдать за игрой дельфинов и скатов, кормлением тропических рыб, заглянуть в глаза акулам, морским конькам, черепахам и другим обитателям водоемов.
Однако 11 февраля юных зрителей сюда привели не чудеса подводного мира, а уникальный спектакль «Морская симфония». Все артисты представления — обитатели центра. Выступление косаток, дельфинов, и других морских обитателей проходит в огромном бассейне. Глубина водной сцены — 14 метров, ширина — 30, а длина — 50. Этого хватает, чтобы во время выступлений животные чувствовали себя свободно и раскованно.
Представление основано на легендарных «Временах года» Антонио Вивальди. Оперное пение и живая классическая музыка в исполнении симфонического оркестра создали незабываемую атмосферу.
«Морская симфония» — одна из самых смелых задумок коллектива «Москвариума». Создатели использовали декорации с 3D-мэппингом, проекции на движущиеся элементы, а также светодиодную систему для создания кинетического дождя. Увидеть шоу первыми и почувствовать единение с природой смогли ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также малыши с особенностями здоровья. До 9 мая 2023 года посетить показы могут все желающие.