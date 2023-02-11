Благотворительный показ шоу «Морская симфония» прошел в Москве

«Морская симфония» — одна из самых смелых задумок коллектива «Москвариума». Создатели использовали декорации с 3D-мэппингом, проекции на движущиеся элементы, а также светодиодную систему для создания кинетического дождя. Увидеть шоу первыми и почувствовать единение с природой смогли ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также малыши с особенностями здоровья. До 9 мая 2023 года посетить показы могут все желающие.