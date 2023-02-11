Новую «юрту незламности» установили в Одессе

«Пункты незламности» являются инициативой Владимира Зеленского. По заявлению Киева, это специально оборудованные палатки, в которых украинцы могут бесплатно обогреться и зарядить гаджеты в любое время суток. В начале декабря 2022 года заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что по всей стране развернуто более пяти тысяч «пунктов несокрушимости». Но по информации местных СМИ, по многим адресам, отмеченным на официальных сайтах, «пунктов незламности» нет или же есть только указатель.