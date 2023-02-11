Новую «юрту незламности» установили в Одессе

Одесса, 11 февраля. Новая «юрта незламности» (несокрушимости) появилась в парке Шевченко в Одессе. Шатер должен будет выполнять роль «пункта незламности», пиар-проекта Зеленского по созданию точек обогрева и поставки электроэнергии для жителей Украины.
«Юрты» открываются усилиями народного депутата рады Сергея Нагорняка, казахского бизнесмена Даулета Нуржанова и представителей диаспоры на Украине. Нуржанов является владельцем компании Kusto Group. Подразделение фирмы, предприятия арендует 25 тыс. га в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях для сельскохозяйственных работ.
Ранее «юрты незламности» были открыты в Киеве, Львове, Харькове и Буче. Украинские СМИ заявляли, что проект реализуется благодаря поддержке посольства Казахстана. Официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров позднее опроверг эту информацию, заявив, что правительство страны не имеет никакого отношения к проекту.
«Пункты незламности» являются инициативой Владимира Зеленского. По заявлению Киева, это специально оборудованные палатки, в которых украинцы могут бесплатно обогреться и зарядить гаджеты в любое время суток. В начале декабря 2022 года заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что по всей стране развернуто более пяти тысяч «пунктов несокрушимости». Но по информации местных СМИ, по многим адресам, отмеченным на официальных сайтах, «пунктов незламности» нет или же есть только указатель.