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Водитель автобуса умер за рулем и вылетел с дороги в Севастополе

Происшествия
Водитель автобуса умер за рулем и вылетел с дороги в Севастополе

Водитель пассажирского автобуса скончался за рулем во время движения в Крыму, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Смертельный инцидент произошел на трассе Севастополь – порт Камышовая бухта. Мужчина, управляя общественным транспортом, внезапно потерял сознание, в результате чего автобус съехал на обочину. Медики на месте диагностировали смерть водителя.

К счастью, в салоне не оказалось пассажиров. Также нет пострадавших среди других участников движения. По факту происшествия организована проверка.
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