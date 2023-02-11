Водитель автобуса умер за рулем и вылетел с дороги в Севастополе

Водитель пассажирского автобуса скончался за рулем во время движения в Крыму, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
Смертельный инцидент произошел на трассе Севастополь – порт Камышовая бухта. Мужчина, управляя общественным транспортом, внезапно потерял сознание, в результате чего автобус съехал на обочину. Медики на месте диагностировали смерть водителя.
К счастью, в салоне не оказалось пассажиров. Также нет пострадавших среди других участников движения. По факту происшествия организована проверка.