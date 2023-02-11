Автор GT указал на затруднительное положение США из-за переломного момента на Украине

США оказались в затруднительном положении из-за переломного момента на Украине. Об этом написал издание Global Times.
Автор материала отметил, что президент США Джо Байден намерен посетить Польшу. Глава государства планирует подтвердить готовность помочь Украине. Мероприятие состоится в конце февраля, передает «ПолитРоссия».
«Тем не менее, независимо от того, насколько благородно американская сторона изображает визит, это вряд ли может изменить тот факт, что стратегия прокси-войны Вашингтона оказалась в затруднительном положении», – сказано в материале.
Аналогичное мнение выразил профессор Фуданьского университета Шен И. По его словам, позиция США в конфликте становится более сложной. При этом наметился переломный момент. Автор обратил внимание, что Россия достигла основных стратегических целей.