В «ЧВК Вагнер Центре» прошло первое занятие по обучению управлением дронами

Первое закрытое занятие по обучению управлением дронами состоялось на базе «ЧВК Вагнер Центра». Об этом рассказал предприниматель и общественный деятель Александр Колос.
По словам эксперта, в течение февраля будут доработаны все нюансы, после чего занятия будут проходить в открытом формате. Пока что обучение проходит в закрытой форме. Все желающие могут записаться на занятия, оставив комментарий в Telegram-канале.
«Мы работаем на благо страны, и только вместе мы сможем победить!» — написал Александр Колос.
«ЧВК Вагнер Центр» ранее объявил о запуске проектов по киберспорту и обучению управлению беспилотными летательными аппаратами. На презентации присутствовал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.