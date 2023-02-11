Спрос на золото вырос в 5 раз: аналитик Абрамов объяснил, почему инвесторы «кинулись» скупать слитки

Интерес к золоту в России вырос из-за нестабильной геополитической ситуации. Люди ищут способ сберечь свои накопления, валюты недружественных стран в дефиците, хранить их и переводить при необходимости, становится проблематичней. Помимо этого президент России Владимир Путин подписал указ об отмене НДС на покупку золота. В совокупности этих факторов популярность золота в РФ резко возросла. Об этом рассказал корреспонденту ФАН экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.