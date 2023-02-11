Спрос на золото вырос в 5 раз: аналитик Абрамов объяснил, почему инвесторы «кинулись» скупать слитки

В 2022 году спрос на золото стал самым высоким за последние десять лет. Мировые центральные банки начали пополнять собственные резервы. Суммарно за прошлый год банки приобрели более тысячи тонн золота, обновив тем самым рекорд за последние 55 лет начиная с 1967 года.
Крупнейшим покупателем золота в мире остается Китай, на которого пришлось 1/5 мирового спроса. На втором и третьем местах Германия и Индия.
В настоящее время ТОП-5 стран по резервам золота выглядит следующим образом:
1. США – 8133, 5 тонны;
2. Германия – 3355,1 тонны;
3. Италия – 2451,8 тонны;
4. Франция – 2436,8 тонны;
5. Россия – 2298,5 тонны.
Россия не была исключением, причем спрос на золото рос значительно быстрее, чем в других странах мира. В 2022 году темпы роста увеличились в пять раз, в сравнении с 2021-м годом.
Интерес к золоту в России вырос из-за нестабильной геополитической ситуации. Люди ищут способ сберечь свои накопления, валюты недружественных стран в дефиците, хранить их и переводить при необходимости, становится проблематичней. Помимо этого президент России Владимир Путин подписал указ об отмене НДС на покупку золота. В совокупности этих факторов популярность золота в РФ резко возросла. Об этом рассказал корреспонденту ФАН экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.
«Следует отметить, что скупка или распродажа золота в мире – это своего рода индикатор ситуации в мировой экономике. Золото считается главным защитным активом в кризис, так сложилось исторически. Поэтому государства скупают его для подстраховки на случай кризиса. И продают, наоборот, во время стабилизации ситуации», — объяснил собеседник ФАН.
При этом стоит учитывать особенности хранения золота, ведь это может стать проблемой для простых граждан, поскольку царапина может снизить стоимость слитка. По этой причине некоторые предпочитают покупать золотые инвестиционные монеты и небольшие слитки для удобства хранения.
В 2023 году эта тенденция может продолжиться со стороны физических лиц, так как все вышеперечисленные риски никуда не уходят, а банки, скорее всего, могут замедлить темпы покупок из-за общего сокращения резервов.
«В сложившейся ситуации к вложению в золото стоит подходить с умом и не вкладывать все сбережения в один актив. Тут по-прежнему действует правило диверсификации рисков, не следует хранить все "в одной корзине". При этом нужно понимать, что, когда ситуация стабилизируется и понадобятся деньги — золото не всегда просто и быстро продать на коротких промежутках времени. Кроме того, цена может снизиться или возникнуть дисконт из-за большого количества предложения на рынке. Поэтому, как альтернатива вложения в золото, может быть покупка акций золотодобывающих компаний, которые являются бенефициарами в текущей ситуации», — заключил Вячеслав Абрамов.
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