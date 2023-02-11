Запашный о землетрясениях в Сирии и Турции: трагедия обличила цинизм мирового сообщества

Землетрясение, начавшееся в Турции 6 февраля, признано самым мощным с 1939 года. Катастрофа унесла жизни тысячи граждан. Уцелевшие остались без крова, получили травмы. В этот период пострадала и Сирия, на севере страны ощущались сильные толчки. Страна также потеряла большое число граждан, многие объекты инфраструктуры разрушены.
После случившегося Россия пришла на помощь народу пострадавших стран. Военные и спасатели разбирали завалы и раздавали гумпомощь как в Сирии, так и в Турции. В то время, как Запад отказался от поддержки сирийцев. При этом в Турцию США направили как денежные средства, так и технику. Более того, советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что западные страны направляют поддержку только на контролируемые террористами и оппозицией сирийские территории.
В своей колонке для ФАН гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сравнил помощь Серии и Турции и указал на то, что подобное отношение к нуждающейся в помощи стране может говорить лишь о цинизме мирового сообщества.
Насколько циничен мир. Колонка Эдгарда Запашного
В одной из социальных сетей я подписан на сирийскую журналистку — молодую девушку, которая с негодованием опубликовала карту своей страны и маршруты авиасообщений над Сирией и соседними странами. Это было сделано буквально через день после серии землетрясений, которые прошли в странах близ Турции.
Над Сирией практически закрыто воздушное пространство, а количество самолетов над Турцией, наоборот, увеличилось. И увеличилось количество рейсов только потому, что многие страны мира решили оказать поддержку прежде всего Турции. И почему-то почти никто не бросился помогать сирийскому народу.
То, что произошло в Турции, конечно, ужасно. На сегодняшний момент подтверждено более 60 000 погибших и несколько сотен тысяч пострадавших. Мы с вами давно не наблюдали разрушений подобного масштаба. И это безусловно трагедия.
Я выражаю свое соболезнование турецкому народу. Но я также выражаю соболезнование сирийскому народу и другим странам, где погибли и пострадали люди.
Насколько же циничен наш мир… На сегодняшний день у мирового сообщества нет претензий к турецкому государству, но мы с вами знаем, какие трудности испытывает сирийский народ. И даже сейчас, когда им в буквальном смысле слова понадобилась помощь и поддержка, как говорится здесь и сейчас, практически никто не изъявил желания ее оказать. Это говорит о том, что вся та полемика, которая творится в мировом обществе, произносится много слов о гуманности, о гуманитарной поддержке для нуждающихся стран — все это рушится прямо сейчас в этот момент, когда люди продолжают делить народы и страны на «своих» и «чужих». Даже горе не способно привести многих к здравому смыслу. А это очень и очень печально.
При всем при этом, те самые люди и государства продолжают делать вид, что ООН — это та самая площадка, которая заботится о всех странах и народах по всей нашей планете.
На сегодняшний день нет ни одной общепризнанной мировой организации, которая бы громко сказала: «Да, что же вы такое творите? Что же делаете? Почему на сегодняшний день вы позволяете такое отношение к целой стране?»
Я убежден, что сегодня весь миропорядок, как он устроен, все те организации, которые позиционируют себя как организации, созданные, чтобы помогать строить мир во всем мире, требуют не только серьезных реформ, но большинство из них должны просто исчезнуть. Это должно произойти, чтобы на их месте появились новые организации не с такими циничными руководителями и не настолько подконтрольными странами с мощной экономикой. Равенство должно быть, и это должны быть не пустые слова. Возможности должны быть и делиться они должны на всех.
Потому что то, что сейчас происходит во всем мире, лишь дискредитирует слово «человек».