Запашный о землетрясениях в Сирии и Турции: трагедия обличила цинизм мирового сообщества

Насколько же циничен наш мир… На сегодняшний день у мирового сообщества нет претензий к турецкому государству, но мы с вами знаем, какие трудности испытывает сирийский народ. И даже сейчас, когда им в буквальном смысле слова понадобилась помощь и поддержка, как говорится здесь и сейчас, практически никто не изъявил желания ее оказать. Это говорит о том, что вся та полемика, которая творится в мировом обществе, произносится много слов о гуманности, о гуманитарной поддержке для нуждающихся стран — все это рушится прямо сейчас в этот момент, когда люди продолжают делить народы и страны на «своих» и «чужих». Даже горе не способно привести многих к здравому смыслу. А это очень и очень печально.