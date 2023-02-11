Экс-футболист сборной России Мамаев не согласился со словами Кокорина о тюрьме

Павел Мамаев заявил, что не смотрел интервью своего бывшего партнера по сборной России Александра Кокорина, в котором форвард заявил, что «каждый нормальный мужчина» должен отсидеть в тюрьме. Об этом участник Евро-2016 рассказал журналистам телеканала «Матч ТВ». Мамаев признался, что тюрьма не принесла ему ничего хорошего.