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Российские военные провели учения с применением комплексов «Бастион» в Финском заливе

Армия
Российские военные провели учения с применением комплексов «Бастион» в Финском заливе

Плановые занятия с участием расчетных береговых комплексов «Бастион», стоящих на вооружении Ленинградской военно-морской базы, прошли в акватории Финского залива. В рамках мероприятия были проведены электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс», сообщила пресс-служба Балтийского флота России.

Согласно заявлению, заданная цель имитировала группировку кораблей условного противника. В рамках учений «Бастионы» совершили марш из полевого лагеря в указанную точку, где заранее были оборудованы боевые позиции.

«В соответствии с полученными указаниями, ракетчики выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника, а затем скрытно сменили огневую позицию», — отметили в пресс-службе.

Представители Балтийского флота добавили, что в занятии приняли участие около десяти единиц техники и полусотни военнослужащих. Помимо пусков снарядов ракетчики отработали мероприятия, касающиеся маскировки и противодействия диверсиям.

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