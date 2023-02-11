Российские военные провели учения с применением комплексов «Бастион» в Финском заливе

Плановые занятия с участием расчетных береговых комплексов «Бастион», стоящих на вооружении Ленинградской военно-морской базы, прошли в акватории Финского залива. В рамках мероприятия были проведены электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс», сообщила пресс-служба Балтийского флота России.