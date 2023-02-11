Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Роскосмос раскрыл подробности разгерметизации грузового корабля «Прогресс МС-21»

Общество
Роскосмос раскрыл подробности разгерметизации грузового корабля «Прогресс МС-21»

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев прокомментировал ситуацию с разгерметизацией грузового корабля «Прогресс МС-21».

Пока нет уверенности, что этот процесс произошел именно в системе терморегулирования, подчеркнул собеседник телеканала «Звезда». В ближайшее время специалисты посмотрят телеметрию, чтобы получить более точные данные о сложившейся проблеме. О том, что в контуре теплоносителя грузового корабля «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация, стало известно 11 февраля.
прогресс мс-21 разгерметизация роскосмос
Военкоры ФАН
Лучшие в аду