Роскосмос раскрыл подробности разгерметизации грузового корабля «Прогресс МС-21»

Пока нет уверенности, что этот процесс произошел именно в системе терморегулирования, подчеркнул собеседник телеканала «Звезда». В ближайшее время специалисты посмотрят телеметрию, чтобы получить более точные данные о сложившейся проблеме. О том, что в контуре теплоносителя грузового корабля «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация, стало известно 11 февраля.