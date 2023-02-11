Украинскому депутату грозит тюремный срок за карту Закарпатья в цветах Венгрии

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против депутата Закарпатского областного совета Юдит Петеи. Причиной послужила опубликованная в ее социальных сетях карта региона в цветах флага Венгрии, сообщило местное издание «Страна».
Согласно публикации, правоохранители открыли дело по статье УК страны «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». При этом парламентарию грозит до десяти лет тюремного заключения.
Журналисты добавили, что досудебное расследование будут проводить сотрудники Службы безопасности Украины.
В конце января Юдит Петеи опубликовала в социальных сетях карту Закарпатской области, половина которой была окрашена в цвета чужого флага. Через некоторое время депутат удалила пост, до этого сообщив о притеснениях этнических венгров в регионе.