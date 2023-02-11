Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дженна Ортега не появилась в четвертом сезоне сериала «Ты» из-за съемок в «Уэнсдэй»

Общество
Дженна Ортега не появилась в четвертом сезоне сериала «Ты» из-за съемок в «Уэнсдэй»

Звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега должна была появиться в четвертом сезоне сериала «Ты». Об этом рассказала продюсер проекта и сценаристка Сера Гэмбл.

Ортега сыграла Элли Алвес во втором сезоне. Героиню хотели вернуть в четвертом сезоне, но актриса не смогла снова поучаствовать в проекте из-за съемок в «Уэнсдэй», пояснила Гэмбл в беседе с журналом Indie Wire.

Продюсер добавила, что у создателей сериала «Ты» еще есть идеи для персонажа Ортеги. Поэтому возвращение Элли Алвес пока не исключено.

«Если график позволит ей навестить нас снова, мы будем очень благодарны», — отметила сценаристка.

Напомним, сериал «Ты» выходит на Netflix. В первом сезоне шоу менеджер книжного магазина встречает одаренную начинающую писательницу и становится одержим ею. Он использует любые методы, чтобы узнать как можно больше деталей о девушке и подобраться к ней ближе.
Дженна Ортега уэнсдэй сериал ты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду