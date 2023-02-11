Дженна Ортега не появилась в четвертом сезоне сериала «Ты» из-за съемок в «Уэнсдэй»

Напомним, сериал «Ты» выходит на Netflix. В первом сезоне шоу менеджер книжного магазина встречает одаренную начинающую писательницу и становится одержим ею. Он использует любые методы, чтобы узнать как можно больше деталей о девушке и подобраться к ней ближе.