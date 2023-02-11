Депутат Третьяк анонсировал сокращение бюджета в сфере спорта к 2024 году

Министр спорта Олег Матыцин ранее сообщил, что бюджет подвергся воздействию ситуации с санкциями в отношении российского спорта, окончания строительства объектов, а также уточнения макроэкономической обстановки. По его словам, ведомство и Минфин РФ в в настоящий момент ведут совместную работу с целью сбалансировать бюджет в связи с уменьшением его объема.