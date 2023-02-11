Депутат Третьяк анонсировал сокращение бюджета в сфере спорта к 2024 году

Бюджет в области спорта к 2024 году заметно сократится. Такое заявление сделал журналистам президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы Владислав Третьяк.
Дальнейшее возведение новых арен сейчас зависит от финансирования. Пока бюджет в этой сфере составляет 69,2 млрд рублей, а к 2024 году он упадет до 56,7 млрд рублей, отметил Третьяк в процессе открытия фотовыставки, посвященной 85-летию двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова.
Министр спорта Олег Матыцин ранее сообщил, что бюджет подвергся воздействию ситуации с санкциями в отношении российского спорта, окончания строительства объектов, а также уточнения макроэкономической обстановки. По его словам, ведомство и Минфин РФ в в настоящий момент ведут совместную работу с целью сбалансировать бюджет в связи с уменьшением его объема.