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Сенатор Цеков: суверенные Иран и КНДР достойны уважения

Весь мир
Сенатор Цеков: суверенные Иран и КНДР достойны уважения

Вашингтон, взрастивший нацистский режим на Украине, не имеет никакого права критиковать Москву за военное взаимодействие с суверенными государствами. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился представитель Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

В США сообщили о негативных последствиях партнерства России с КНДР. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби осудил военное сотрудничество Кремля с Тегераном и Пхеньяном.

Сенатор Цеков: суверенные Иран и КНДР достойны уважения

Сенатор Сергей Цеков указал на отсутствие у Вашингтона оснований критиковать независимые субъекты международного правового поля за кооперацию. Белый дом дискредитировал собственную политику поощрением и курированием развития радикальных милитаризированных форм организации обществ.

«После того, как стало всем понятно, что США скрывали на своей территории нацистов, воспитывали и поддерживали экстремистский режим на Украине, они вообще ни с какими осуждениями в наш адрес выступать не могут. Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика — это страны, которые ни к кому в рот не заглядывают, а выбирают свой путь развития. Они являются по-настоящему суверенными государствами, достойными уважения за их позиции», — отметил эксперт.
Сенатор Цеков: суверенные Иран и КНДР достойны уважения

Сенатор обратил внимание на смену отношения мировой общественности к ценностным ориентирам, считавшимся базисными длительное время.

«Все разговоры о режимах и демократии, которые ведут американцы, уже дискредитировали демократию как таковую. Американская демократия подразумевает фактически анархию», — резюмировал Цеков.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что мировые лидеры видят Украину в составе ЕС только через десять лет. Глава государства назвал их «пессимистами».
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