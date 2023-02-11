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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на западе Грузии

Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на западе Грузии

Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 в западной части Грузии. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.

Другие детали случившегося пока не известны. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее аналогичное стихийное бедствие в Турции привело к гибели более 21 тыс. человек. Еще порядка 80 тыс. получили различные травмы и ранения. В десяти провинциях страны организованы поисково-спасательные мероприятия. К разбору завалов присоединились сотрудники МЧС РФ.
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