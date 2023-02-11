«Соперник — машина для побед»: чемпион UFC Тактаров оценил шансы Махачева взять титул

В ночь на 12 февраля в австралийском городе Перт пройдет главный бой UFC 284. В рамках турнира за титул чемпиона в легком весе будут бороться россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски.
Российский и американский спортсмен, чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров рассказал корреспонденту ФАН, что противник Махачева обладает буйным нравом, поэтому нужно будет приложить немало усилий, чтобы одержать победу.
«По всем параметрам Ислам Махачев одержит победу, но это будет нелегко, однозначно. Я видел его соперника, он получает удовольствие от каждого боя, такое чувство, что это машина для побед. Махачев просто слишком хорош, а тот абсолютно всех "переезжает" в своей весовой категории. Это будет не легкая прогулка. Если не будет случайных осечек, то, по всем параметрам, должна быть победа нашего бойца», – считает Олег Тактаров.
На прошлой неделе актер Лиам Нисон назвал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора «маленьким лепреконом, позорящим Ирландию».