Украинские военные пятый раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородская область пятый раз за день подверглась атаке со стороны подразделений ВСУ. Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Один из украинских снарядов задел ангар для выращивания птиц. У строения оказались выбиты окна, также частично поврежден фасад здания.
Утром 11 февраля беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Яковлевском городском округе. Затем прилеты пришлись на село Муром. Помимо этого, боевики дважды обстреляли Шебекино.