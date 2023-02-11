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Украинские военные пятый раз за день атаковали Белгородскую область

Происшествия
Украинские военные пятый раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородская область пятый раз за день подверглась атаке со стороны подразделений ВСУ. Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Один из украинских снарядов задел ангар для выращивания птиц. У строения оказались выбиты окна, также частично поврежден фасад здания.

Утром 11 февраля беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Яковлевском городском округе. Затем прилеты пришлись на село Муром. Помимо этого, боевики дважды обстреляли Шебекино.
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