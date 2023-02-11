Концерт Инстасамки в Туле перенесли на 2024 год после жалоб родителей

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) не выступит в Туле в запланированную дату. Концерт артистки перенесли на 2024 год после жалоб родителей.
О переносе выступления сообщили в соцсетях представители Concert Hall, на сцену которого должна была выйти Инстасамка. Мероприятие перенесли на 10 апреля следующего года.
Попасть на концерт можно будет по уже купленным билетам — они продолжат действовать. Возврат билетов стартует 15 февраля, но организаторы призывают не сдавать проходки.
«Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождемся концерт и устроим все вместе незабываемое шоу», — говорится в сообщении.
Ранее Тульские родители потребовали отменить концерт Инстасамки, поскольку ее творчество не соответствует семейным и нравственным ценностям. В городской администрации ответили, что запрещать культурную деятельность может лишь суд при нарушении закона.