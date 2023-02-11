Французские профсоюзы пригрозили заблокировать страну с 7 марта из-за пенсионной реформы

Представители французских профсоюзов призвали блокировать страну, если правительство не отменит рассмотрение пенсионной реформы.
По словам руководителя профсоюза «Сила рабочих» Фредерика Суйо, власти Франции проигнорировали народные протесты из-за реформы.
«Профсоюзы призывают всех работников, молодежь и пенсионеров ужесточить движение и "заблокировать" Францию во всех секторах, начиная с 7 марта», — сказал активист на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что по всей Франции прокатились акции протестов из-за недовольства граждан по вопросу внедрения пенсионной реформы. В частности, на мероприятие в Марселе пришли 140 тысяч французов.