Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Французские профсоюзы пригрозили заблокировать страну с 7 марта из-за пенсионной реформы

Политика
Французские профсоюзы пригрозили заблокировать страну с 7 марта из-за пенсионной реформы

Представители французских профсоюзов призвали блокировать страну, если правительство не отменит рассмотрение пенсионной реформы.

По словам руководителя профсоюза «Сила рабочих» Фредерика Суйо, власти Франции проигнорировали народные протесты из-за реформы.

«Профсоюзы призывают всех работников, молодежь и пенсионеров ужесточить движение и "заблокировать" Францию во всех секторах, начиная с 7 марта», — сказал активист на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что по всей Франции прокатились акции протестов из-за недовольства граждан по вопросу внедрения пенсионной реформы. В частности, на мероприятие в Марселе пришли 140 тысяч французов.
франция профсоюзы пенсионная реформа протесты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду